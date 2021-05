Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:10 | Atualizado 14/05/2021 15:00

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que espera imunizar toda a população acima de 18 anos até o dia 28 de outubro, conforme aponta o novo calendário de vacinação divulgado esta semana. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, se o planejamento for cumprido, será possível o retorno do Carnaval e do Réveillon na cidade.“Quando olhamos esse quadro, se eu pudesse definir em uma frase, é que vamos ter Carnaval. Chegando nestas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter Carnaval, as pessoas podem voltar a se abraçar. Esse é o objetivo”, afirmou o prefeito. O prefeito também afirmou que considera o critério de vacinação por idade mais eficiente do que o de seleção por grupos prioritários. E que o anúncio do novo calendário permite uma previsibilidade e simboliza uma postura transparente por parte do poder público.“Esse calendário foi discutido à exaustão. É possível, não é uma visão otimista, mas até conservadora. A nossa capacidade de vacinar é muito maior do que essa, estamos colocando três dias por idade, vacina vindo, nós vamos embora”, disse Eduardo Paes.A vacinação continuará sendo disponibilizada para os grupos prioritários até o dia 29 de maio. Entre eles: pessoas com comorbidades, deficiências, grávidas, puérperas, profissionais da saúde e forças de segurança. A campanha voltará a adotar o critério de escalonamento por idade a partir do dia 31 deste mês, começando por adultos de 59 anos."A gente vacina menos do que teríamos capacidade em razão desta regra das prioridades. Vamos estender ela por mais duas semanas, mas esse critério me parece muitas vezes sem sentido. Teve momentos nas nossas unidades de saúde que tivemos pouquíssimas pessoas. Acreditamos nos critérios de idade e consideramos que ele vai nos dar previsibilidade e maior velocidade”, concluiu o prefeito.