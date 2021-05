Polícia prende uma traficante acusada de matar a nora de 15 anos em Paraty Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:07

Rio - Policiais da 167ª DP (Paraty) prenderam, nesta quinta-feira, uma traficante acusada de matar a nora. A criminosa é acusada de matar uma adolescente de 15 anos, no bairro do Condado, em Paraty, em janeiro deste ano.

Segundo os agentes, as investigações apontam que o crime foi cometido por vingança, pois a vítima denunciou as atividades criminosas da mulher e seus filhos, que tem envolvimento no tráfico de drogas daquela localidade. Contra a traficante foi cumprido um mandado de prisão.