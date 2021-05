Representantes se reuniram para discutir a ação conjunta Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:16

Os Sindicato dos Delegados de Polícia (SINDELPOL-RJ), Sindicato dos Policiais Civis (SINDPOL-RJ) e Sindicato dos Policiais Penais (SINDSISTEMA PENAL RJ) resolveram se unir. Uma comissão foi criada para acompanhar as negociações políticas referentes à reforma da Previdência, no que diz respeito à categoria no estado do Rio.

O objetivo da comissão é analisar as reformas previdenciárias ocorridas em outros estados para ao final apresentar um estudo de diretrizes para ser apresentado ao Executivo e também aos parlamentares que irão deliberar a matéria. A ideia é que esse relatório possa ser utilizado nas negociações em curso.

Publicidade

"Nesse primeiro momento estamos preocupados quanto à reforma da Previdência no estado e os impactos que isso pode causar, apreensivos com o molde que será proposto pelo Governo do Estado. Por isso decidimos unir os sindicatos, com uma pauta única neste aspecto. Estamos discutindo as possibilidades e prezando que seja algo justo", afirmou Leonardo Affonso, presidente do SINDELPOL-RJ.

Dentre os assuntos discutidos estão a aposentadoria do servidor público policial nos textos estaduais, teto etário implementado, tempo de contribuição, entre outros.