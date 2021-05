Policiais civis fizeram uma operação na favela do Jacarezinho na quinta-feira Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (14), um relatório sobre a operação realizada no Jacarezinho, no último dia 6. No documento, a corporação alega que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635, que proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do covid-19, salvo em situações absolutamente excepcionais, tornou mais evidente o avanço do crime organizado.

Ainda segundo o relatório, a região do Jacarezinho, na Zona Norte, é considerada um dos "quartéis-generais" da facção Comando Vermelho (“CV”), por causa da dificuldade de operar no local.

A corporação defende que, por meio das barricadas e das táticas de guerrilha realizadas pelos criminosos, o local abrigaria uma quantidade relevante de armamentos, que poderiam ser utilizados nas retomadas de favelas perdidas por facções rivais ou para se reforçar de possíveis investidas policiais.

A Polícia diz que o número de barricadas colocadas por criminosos nas ruas da comunidade cresceu depois da decisão do STF. Ainda de acordo com a corporação, as barreiras permitem que os traficantes consigam fazer disparos de fuzil precisos através de seteiras em muros de concreto e outros abrigos no momento em que os policiais desembarcam dos blindados para remover as barricadas.

Este foi o caso do policial André Farias, morto com um tiro na cabeça logo no início da operação da Civil. A ação matou outras 27 pessoas. Segundo o delegado Felipe Curi, todos eram criminosos e não houve execução por parte dos agentes. A operação do Jacarezinho foi considerada a mais violenta da história do Rio.



Procurado por O DIA, o Supremo Tribunal Federal não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta matéria.

Veja o nome dos mortos:

Richard Gabriel da Silva Ferreira

Luiz Augusto Oliveira de Farias

Jonathan Araújo da Silva

Jonas do Carmo Santos

Márcio da Silva Bezerra

Carlos Ivan Avelino da Costa Junior

Rômulo Oliveira Lúcio

Francisco Fábio Dias Araújo Chaves

Cleyton da Silva Freitas de Lima

Natan Oliveira de Almeida

Maurício Ferreira da Silva

Ray Barreiros de Araújo

Guilherme de Aquino Simões

Pedro Donato de Sant'ana

Isaac Pinheiro de Oliveira

Omar Pereira da Silva

Marlon Santana de Araújo

Bruno Brasil

Pablo Araújo de Mello

John Jefferson Mendes Rufino da Silva

Wagner Luiz Magalhães Fagundes

Matheus Gomes dos Santos

Rodrigo Paula de Barros

Toni da Conceição

Diogo Barbosa Gomes

Caio da Silva Figueiredo

Evandro da Silva dos Santos