Polícia Militar apreende farta quantidade de drogas e munições em Santa Cruz Divulgação/ PMERJ

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 19:00

Rio - Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) apreenderam farta quantidade de drogas e munições no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, Sul Fluminense, nesta sexta-feira (14). Após um trabalho do setor de inteligência da PM, os agentes conseguiram localizar um esconderijo com 102 tabletes de maconha, 1.507 pinos de cocaína, 36 pedras de crack, munições e carregadores de fuzil na Rua Major Aníbal.



Ninguém foi preso na ação. A ocorrência foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda).