O acidente provocou um incêndio, que atingiu uma casa Divulgação

Publicado 16/05/2021 10:58

Rio - Quatro pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um ônibus do consórcio Transoceânico, na madrugada deste domingo, na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana.



Militares do Quartel de Itaipu, foram acionados por volta de 1h30, para verificar o acidente, no bairro Santo Antônio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No local, eles se deparam com o ônibus em chamas e levaram cerca de duas horas para conter o incêndio no coletivo. O fogo chegou a atingir uma casa.



Testemunhas contaram que o ônibus perdeu o controle, bateu contra um poste e pegou fogo. O motorista e outras três pessoas, que seriam da mesma família, incluindo uma criança de 12 anos, ficaram feridas no acidente.

Durante a manhã, quem passava pelo local pode ver as marcas deixadas pelo acidente.