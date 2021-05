Dados covid-19 desta sexta-feira, dia 14 Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 17:32 | Atualizado 16/05/2021 17:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 816.015 casos confirmados e 48.006 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 828 novos casos e 55 mortes, menor número desde o dia 10 de maio. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,88%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 732.916 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 84%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 67 pessoas e a de enfermaria, 9.



Prefeitura do Rio interrompe festa clandestina em boate na Zona Sul

Noite de sábado (15), uma festa clandestina para 200 pessoas em uma boate em Botafogo, na Zona Sul do Rio foi interrimpida. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), quando os fiscais chegaram no local, cerca de 70 pessoas já estavam presentes, mas a previsão era que o evento tivesse aproximadamente 200 clientes.

Os agentes da pasta dispersaram as pessoas e as bebidas alcoólicas foram apreendidas. O responsável pelo evento foi multado por violar a medida sanitária. A festa foi mapeada através do setor de inteligência da pasta.