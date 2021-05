Cedae Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:31

Rio - A Cedae realiza reparo emergencial em tubulação da rede de água nesta segunda-feira, na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O serviço deve ser concluído até as 6h desta terça. Neste período, o abastecimento ficará reduzido nos bairros Del Castilho, Inhaúma, Bonsucesso e no Complexo do Alemão.



O fornecimento será retomado logo após a conclusão do serviço, mas pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo. Imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d'água) não deverão ter problemas de abastecimento.

Mesmo assim, a Companhia orienta os moradores da região afetada a usar de forma equilibrada os reservatórios internos (caixas d 'água e cisternas), reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.