Rio - As investigações da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) demonstraram que imagens de bebês, de apenas três meses de idade, sendo abusados sexualmente estavam sendo compartilhadas na deep web por pedófilos. No Estado do Rio, nove homens que repassam conteúdo de crianças e adolescentes sendo estupradas foram alvo de mandado de busca e apreensão, durante a Operação Lótus, deflagrada, na manhã desta terça-feira. Até o momento, cinco homens foram conduzidos para a Cidade da Polícia e podem acabar presos em flagrante.Segundo o delegado Adriano França, titular da Dcav, quanto menor a idade da criança, maior o fetiche desses pedófilos."São fotos de criança e adolescente na efetiva prática de sexo explícito, pornográfico. São cenas estarrecedoras, proibidas até de imaginar. Ainda que pudesse ser divulgado, são cenas estarrecedoras, crianças de meses, bebês. Logicamente, têm crianças de mais idade e adolescentes, mas a grande fase dessa rede, o fetiche eram com crianças de tenra idade", explicou o delegado.Mesmo com a experiência de 28 anos na Polícia Civil, 15 como inspetor e 13 como delegado, as imagens chocaram o investigador. Ele conta que há cenas de abuso sexual contra bebês de apenas três meses de idade."Encontramos vídeos e fotos das mais variadas espécies. Qualquer violência contra criança e adolescente, ela choca. Mas quando você se depara com cenas envolvendo bebês de três meses, realmente é estarrecedor", contou o delegado.Nesta terça-feira, a DCAV cumpriu nove mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do Rio de Janeiro e, até às 10h20, cinco homens haviam sido conduzidos para a delegacia, junto com seus aparelhos eletrônicos. Eles podem acabar presos em flagrante."Estamos aguardando o resultado da perícia. Se o perito confirmar que há o material armazenado, eles serão presos em flagrante", esclareceu França.De acordo com o delegado, a Operação Lótus é apenas uma das fases das investigações, que irá continuar. "Hoje a gente está com pessoas que armazenam esses vídeos, mas a investigação não para em uma operação, pelo contrário, ela abre um leque para que mais operações ocorram, inclusive prendendo os participantes do vídeo (pedófilos)", informou.