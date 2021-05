11ª DP (Rocinha) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:10

Rio - Policiais civis da 11ª DP (Rocinha) descobriram, nesta segunda-feira (17), duas estufas que cultivavam maconha e seria distribuída na comunidade da Rocinha. Na casa, localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os agentes também apreenderam grande quantidade da droga, que tem grande poder alucinógeno e seria vendida para consumidores de alto poder aquisitivo, chegando a custar cerca de R$300 o grama.

As estufas foram encontradas após investigações da 11ª DP relacionadas ao tráfico na Rocinha. A maconha, segundo as investigações, seria comercializada na comunidade.

Publicidade

De acordo com os agentes, a droga cultivada no local é uma espécie rara no país e possui alta concentração da substância THC, principal componente psicoativo contido na planta de maconha.

As investigações prosseguem para identificar e prender os responsáveis pelo cultivo da droga.