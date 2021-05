Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 12:01

Rio - Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram mortos, na manhã desta terça-feira, em confronto com a Polícia Militar, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Duas pistolas e drogas foram apreendidas.

Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento pela Estrada do Meia Noite, no bairro Santa Izabel, e acabou atacada por bandidos armados.

Publicidade

Houve a troca de tiros e dois homens foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiram.