Vídeo: Méier Presente prende homem que atirou contra uma vila

Operação Méier Presente impede tentativa de homicídio Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:31

Rio - Policiais da Operação Méier Presente prenderam em flagrante, nesta terça-feira (18), no Méier, Zona Norte do Rio, um homem por tentativa de homicídio. O suspeito, identificado como Hallam A. B., estava armado e atirou diversas vezes em uma vila de casas do bairro. Ainda não há informações sobre a motivação dos disparos. Hallam foi localizado Rua Dias da Cruz, próximo ao Supermercado Prezunic.

Segundo o Segurança Presente, os PMs ouviram vários tiros na região e começaram a fazer buscas, quando Jesus Marques, pai de Hallam, informou que o filho estava armado e disparando contra casas de uma vila. A equipe seguiu para o local e encontrou o suspeito, que portava uma pistola 9mm e fez ameaças aos policiais.

No vídeo, é possível ver o momento da abordagem. Hallam, ao ser cercado pelos agentes, atira neles e sai da vila residencial com a arma em punho. Os PMs se abrigam e pedem reforços. Após uma breve negociação, o bandido se rende, retirando o carregador da arma e colocando a pistola no chão.

Confira o vídeo:

Agentes da Operação Méier Presente prendem homem armado que atirava em casas de uma vila do bairro. #ODia

Agentes da Operação Méier Presente prendem homem armado que atirava em casas de uma vila do bairro. #ODia

: Divulgação pic.twitter.com/npveq8vBaC — Jornal O Dia (@jornalodia) May 18, 2021 Depois da rendição, os PMs constataram que o criminoso disparou contra a porta do subsíndico e contra a casa do porteiro da vila, tentando matar três pessoas. Ninguém ficou ferido.

Hallam foi algemado e conduzido à 26ª DP (Todos os Santos) e, em seguida, encaminhado à 19ª DP (Tijuca) e está à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o preso responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Os agentes apreenderam uma pistola, quatro estojos, um projétil, 33 munições intactas e um carregador.