Pagamento por aproximação NFC aumentou 140% na pandemia MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 15:04

Rio - O MetrôRio, empresa do grupo Invepar, completa dois anos de uso da tecnologia por aproximação NFC (Near Field Communication) com mais de 1,4 milhão de pagamentos realizados no transporte, tanto nas 41 estações como nas linhas de ônibus do Metrô na Superfície.

De acordo com a empresa, a solução, implantada em 2019, vem aumentando a sua participação nas transações e, nos últimos seis meses, cresceu 140%. Com a pandemia, o meio de pagamento se tornou uma alternativa mais segura para os clientes, pois evita filas e o manuseio de dinheiro.

Publicidade

A maior parte das operações com NFC, 77%, foi feita por meio de cartões pré-pago, crédito e débito da Visa, Elo e Mastercard, sendo as duas primeiras bandeiras aceitas também nos validadores dos ônibus na superfície, além das catracas das estações. Já os pagamentos realizados por outros dispositivos habilitados como celulares, relógios e pulseiras foram responsáveis pelos outros 23% do total.

O sistema funciona ainda para quem usa Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay no celular. A cobrança da tarifa é debitada diretamente na fatura ou na conta corrente, sem custo adicional ou taxas.

Publicidade

Apenas no período de pandemia, de março de 2020 até agora, o MetrôRio registrou mais de meio milhão de transações pelo método NFC, batendo recordes de utilização nos últimos quatro meses. Com o objetivo de contribuir para a prevenção da disseminação do coronavírus, a concessionária tem ampliado os meios de pagamentos digitais e incentivado sua utilização pelos clientes.

Em outubro de 2020, as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (MNS) também começaram a aceitar o pagamento de passagens por meio da tecnologia NFC. Esse foi o primeiro projeto de integração tarifária que passou a contar com transações por aproximação na América Latina, utilizando cartões da Visa. O pagamento digital no sistema do MNS, porém, já vale para clientes dos cartões Elo.

Publicidade

Nas duas bandeiras, a tarifa é cobrada somente na primeira passagem, no momento do embarque nos ônibus ou no acesso às estações. O cliente pode completar a viagem em um intervalo de até duas horas sem uma nova cobrança.