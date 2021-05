Falso médico teria atuado em quatro UPAs Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:50 | Atualizado 19/05/2021 18:25

Rio - O falso médico preso em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira enquanto atendia na UPA de Realengo, na Zona Oeste, teria trabalhado em outras três unidades de pronto atendimento. Segundo sistema utilizado por clínicas para registro de profissionais de saúde, o nome utilizado por Itamberg Oliveira Saldanha, 31 anos, para se identificar como profissional de saúde também consta vinculado às unidades de Marechal Hermes, Bangu e Ricardo de Albuquerque.



A informação pode ser confirmada pelo banco de dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), onde o nome de Álvaro Pereira de Carvalho e seu CRM aparecem vinculado às quatro UPAs. Segundo investigação da Polícia Civil, o profissional de saúde, que teve sua identidade roubada, negou ter prestado atendimento nas unidades. Os dados roubados do médico eram usados desde o fim do ano passado, quando Álvaro fez a primeira denúncia junto à 12ª DP.

Publicidade

Segundo a investigação da delegacia, o preso teria atendido cerca de 3 mil pacientes e recebido salários da ordem somada de cerca de R$ 100 mil. Na unidade da Zona Oeste, ele chegava a atender 70 pacientes por dia e chegou a assinar um atestado de óbito.