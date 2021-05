6ª DP (Cidade Nova) Reprodução/GoogleMaps

Rio - Um homem foi vítima de um sequestro-relâmpago, na tarde desta quarta-feira, no Rio Comprido, Região Central do Rio. Segundo relato da vítima, dois homens armados o abordaram enquanto ele trafegava em seu carro pela região. Na ação, enquanto ficou sob poder dos criminosos, o homem foi obrigado a fazer transferências bancárias.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) estavam em patrulhamento na área quando viram um homem pedindo ajuda. Ele relatou o crime e informou que seu celular também ficou no carro. Com base nas informações fornecidas pelo rastreador do aparelho telefônico, os militares iniciaram buscas, localizaram o aparelho e prenderam os dois criminosos. A ocorrência foi registrada na 6ª DP (Cidade Nova).

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima foi ouvida na unidade policial. Diligências seguem em busca de imagens e testemunhas que ajudem a identificar o veículo e a autoria do crime".