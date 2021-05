14ª DP (Leblon) Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:07

Rio - Policiais do 23º BPM (Leblon) prenderam, na manhã desta quinta-feira, dois traficantes de drogas, e apreenderam um menor de idade em posse de drogas, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Ainda não há informações sobre a quantidade de material entorpecente apreendido com os suspeitos e a identidade dos presos.

Dois traficantes de drogas foram presos, um menor infrator e entorpecentes foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira, durante uma ação realizada pelo #23BPM na Cruzada São Sebastião - Leblon. A ocorrência foi conduzida à 14ª DP.#PMERJ212Anos #ServireProtger pic.twitter.com/fcHagWbTmA — @pmerj (@PMERJ) May 20, 2021

Publicidade

Em ação realizada no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, a equipe visava coibir o consumo e o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no endereço do condomínio, localizado na Avenida Borges de Medeiros n° 699, traficantes da localidade tentaram fugir, mas foram presos no interior do bloco 2.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon).