Vacinação contra a covid-19 no Rio Foto: Divulgação/ Governo do Estado do Rio

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 16:10 | Atualizado 20/05/2021 16:51

Rio - O Rio de Janeiro irá retomar a vacinação por idade no próximo dia 31. Para isso, a paralisação da imunização de pessoas prioritárias com deficiência e comorbidade, irá ocorrer no dia 29 deste mês, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com isso, a vacinação por faixa etária irá ter a retomada com mulheres de 59 anos.

Confira o calendário:

Publicidade

Dia 1 de junho (terça-feira) - Homens com 59 anos ou mais.

Dia 2 de junho (quarta-feira) - Pessoas com 59 anos ou mais.

Publicidade

Dia 3 de junho (quinta-feira) - Mulheres com 58 anos.

Dia 4 de junho (sexta-feira) - Homens com 58 anos.

Publicidade

Dia 5 de junho (sábado) - Pessoas com 58 anos ou mais.

Publicidade

No último dia 12, o prefeito Eduardo Paes havia informado que pretendia imunizar 90% da população adulta até outubro pelo menos com a primeira dose. "Vamos mover montanhas para fazer com que esse novo cronograma possa ser cumprido. Todo mundo já foi lá olhar no calendário o dia que vai se vacinar. Queremos voltar a ter réveillon e carnaval, com as pessoas podendo se abraçar", disse Paes.



O prefeito afirmou que continuará a cobrança sobre o Ministério da Saúde toda vez que atrasar a entrega de vacinas ao município.