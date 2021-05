Prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro em live sobre a economia do Rio Reprodução do Youtube

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:45 | Atualizado 20/05/2021 18:05

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador Cláudio Castro falaram sobre a crise na segurança pública em painel digital nesta quinta-feira, em Copacabana, na Zona Sul. Em sua fala, Paes fez questão de lembrar fala polêmica do ex-governador Wilson Witzel: "Não pode mais ser aquela história, ou é o tiro na cabecinha ou é a sociologia. A gente tem que enfrentar o problema de segurança pública". O evento foi promovido pela rádio BandNews FM, no hotel Fairmont.



Durante sua fala, Paes falou sobre a operação do Jacarezinho que terminou com 28 mortos, incluindo um policial civil. "Você olha para o episódio do Jacarezinho, óbvio que o mundo ideal o ali é que 25 pessoas tivessem sido presas e não mortas pelo estado. (...) Mas o que a gente está vivendo hoje e já há algum tempo é um problema de segurança pública. O Rio é desigual? É. Tem problema? E muito. Agora, é só o Rio?", questionou o prefeito.



Paes também criticou a fala do ex-secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que tentou justificar um suposto insucesso do projeto das UPPs a falta de participação da prefeitura do Rio, à época também comandada por Paes. "Aquilo foi uma desculpa para a incompetência. Historicamente, a gente tem visto os governantes do Rio fazerem justificativas das mais variadas possíveis, menos assumir a responsabilidade. Nós temos um problema de segurança pública que afeta a percepção sobre a cidade o estado", disse o prefeito.

Cláudio Castro também comentou a operação realizada no Jacarezinho. "Não adianta achar um culpado. Se fosse fácil, alguém já tinha resolvido. Não tem fórmula mágica para resolver. A fórmula que nós acreditamos hoje é a asfixia financeira, é a investigação, é a prisão das lideranças, é impedir que armas e drogas entrem no Rio de Janeiro. Aí sim, uma polícia bem treinada. Naquela época da invasão ao Alemão, por exemplo, entraram 10 mil policiais militares de uma vez só. Como que você põe 10 mil policiais para dentro? Com certeza policiais mal treinados", disse.