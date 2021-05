Outros suspeitos fugiram pela mata Reprodução da Internet

Publicado 20/05/2021 19:25

Rio - Um suspeito morreu, nesta quinta-feira (20), durante uma troca de tiros com policiais militares, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Os militares do 25º BPM (Cabo Frio) foram alvos de criminosos durante uma ação contra o tráfico de drogas no mesmo local no dia anterior e voltaram para tentar encontrar os envolvidos.



Na operação desta quarta-feira (19), um PM chegou a ser baleado. Nesta quinta, os policiais passavam pela Estrada Velha, no bairro Rio da Areia, quando os criminosos atiraram contra a equipe. De acordo com a Polícia Militar, um homem que estava ferido, possivelmente do confronto do dia anterior, foi baleado e ficou caído. Nesse momento, os outros suspeitos fugiram pela mata.



Ainda segundo a PM, os militares socorreram o homem, que foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, no bairro Bacaxá, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, um carregador de pistola e cinco munições. O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).