Publicado 20/05/2021 20:42

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) enviou documento, nesta quarta-feira, ao Ministério Público do Estado do Rio sugerindo o apoio da Polícia Federal nas investigações sobre as 28 mortes no Jacarezinho, ocorridas no último dia 6 durante operação policial na comunidade.

Em resposta ao ofício, o MPRJ afirmou que as investigações estão sendo realizadas diretamente pelo órgão, por meio de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o MPRJ, os trabalhos estão sendo conduzidos por uma força-tarefa, com estrutura própria ou conveniada.



O órgão afirmou que não solicitou apoio à PF nas investigações, e esclareceu que não houve rejeição do apoio.

Veja a nota do MPRJ na íntegra:

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informa que recebeu o documento e esclarece que a investigação está sendo realizada diretamente pelo MPRJ, por intermédio de um PIC - Procedimento Investigatório Criminal e conduzido por uma Força-Tarefa, utilizando-se de estrutura própria ou conveniada.



Não houve rejeição de apoio, o MPRJ apenas afirma que não fez qualquer pedido à Polícia Federal porque está realizando a investigação por meio de PIC próprio, conforme determinação do STF. A investigação será realizada pelo MPRJ e não pela Polícia Federal.