Sandra sapatão é presa em praia, em Saquarema Divulgação/PCERJ

Por Bruna Fantti

Publicado 21/05/2021 15:20 | Atualizado 21/05/2021 16:50

Rio - A Polícia Civil prendeu a traficante Sandra Helena Ferreira Gabriel, 54 anos, conhecida como Sandra Sapatão, uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Jacarezinho, segundo investigações. A prisão foi realizada por agentes da Dcod (Delegacia de Combate às Drogas), em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde desta sexta-feira (21). No momento da prisão, Sandra estava tomando banho de sol, na praia do Boqueirão.

Ainda de acordo com agentes, Sandra estava com comparsas, que conseguiram fugir. Fotos do momento da prisão mostram a liderança com um vestido listrado, sendo conduzida por policiais. Não houve resistência.

A captura foi possível a partir de um trabalho de inteligência realizado nos celulares apreendidos na operação Exceptis, no Jacarezinho, no dia 6 de maio. Na ação, 27 homens, que teriam ligação com o tráfico, morreram. A polícia afirmou que eles emboscaram agentes, que revidaram. Um policial civil também faleceu ao ser baleado.

Em 2007, Sandra estava na lista dos dez bandidos mais procurados do estado. Ao ser presa, em 2010, ela chegou a ser a única mulher presa em um presídio federal de segurança máxima. Em 2014, ela saiu em liberdade provisória e não retornou à prisão, sendo considerada evadida do sistema prisional.

No mesmo ano, foi capturada por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Jacarezinho (UPP), ocasião em que ofereceu R$ 20 mil para não ser presa. Já em 2016, saiu em liberdade, e teria voltado a gerenciar o tráfico pessoalmente.

Em 2017, ela é apontada pela polícia por participar de um tiroteio que matou o policial militar Michel de Lima Galvão, da UPP Jacarezinho, e deixar outro agente baleado no rosto. Em 2019, por conta desses crimes, ele teve a prisão preventiva decretada, ao lado de outros dois traficantes, na 2ª Vara Criminal.

Sua defesa, desde então, já tentou revogar a prisão por duas vezes, alegando que ela não possui ligação com o tráfico do Jacarezinho. Mas, a Justiça negou.