Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos na morte de sargento

Publicado 21/05/2021 17:51

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam identificar os envolvidos na morte do 2º Sargento Alexandre da Silva Nogueira, 45 anos. O policial do Grupo de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi baleado, na manhã desta quinta-feira, perto da Comunidade Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte.

Ele teria sido baleado por traficantes da comunidade quando passou com a viatura na Avenida Brasil. Ele foi atingido no quadril e foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. Durante a noite de quarta, o Sargento Nogueira não resistiu aos ferimentos.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso para tentar identificar a autoria do crime. Com a morte de Nogueira, o número de agentes de segurança mortos neste ano chega a 32. Do total, 22 são da Polícia Militar, dois da Marinha, dois do Exército, dois da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase, um agente penitenciário e um PM de São Paulo, que foi morto em Barra Mansa.

