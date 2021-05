Brasil chegou nesta quarta-feira, 18, a 39.897 840, o equivalente a 18,84% da população total Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:05

Rio - Profissionais de educação da rede pública municipal de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, poderão se vacinar contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (24). O calendário se estende durante a semana, de acordo com a idade. A partir da segunda-feira seguinte (31), é a vez dos trabalhadores da educação básica privada, estadual e federal da cidade.



A Secretaria Municipal de Saúde segue as etapas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Os profissionais das escolas públicas municipais devem apresentar contracheque da Fundação Municipal de Educação/ Secretaria Municipal de Educação. Na segunda, as doses serão aplicadas em pessoas a partir dos 50 anos, na terça-feira (25) a partir dos 40, quarta-feira (26) a partir dos 30, e entre quinta-feira (27) e sábado (29), pessoas a partir dos 18 anos.



Já os trabalhadores da educação básica privada, estadual e federal precisam levar o contracheque.. Podem se vacinar profissionais a partir dos 50 anos entre os dias 31 de maio e 5 de junho. Os profissionais com idade a partir dos 40 anos poderão se vacinar entre os dias 7 e 12 de junho.



"É sempre importante chamar atenção para o momento que vivemos. A vacinação é muito importante salvar vidas. Estamos seguindo o calendário do Ministério da Saúde e vamos vacinar os profissionais de educação da cidade. Porém, é importante mantermos os cuidados de higiene, o uso da máscara e o distanciamento social para protegermos aqueles que amamos", afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, ressaltou que a vacinação é uma proteção coletiva. "Seguimos vacinando a população e encerramos a fase de pessoas com comorbidades e deficiência com BPC. Na segunda-feira, vamos receber um novo quantitativo de imunizantes, o que vai nos permitir avançar mais uma fase dentro do PNI, chegando a pessoas com deficiência sem BPC. A vacina não é só proteção individual, mas também coletiva, a partir do momento em que avançamos com a imunização."



O calendário avança com a vacinação de deficientes permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades seguindo a idade. Segunda-feira (24), a partir dos 50 anos, terça-feira (25), a partir dos 40 anos, quarta-feira (26), a partir dos 30 anos e, entre quinta-feira (27) e sábado (29), pessoas a partir dos 18 anos.

Portadores de doença renal crônica e síndrome de down podem procurar uma unidade em qualquer dia independente da idade portando identidade com foto, CPF, comprovante de residência e relatório médico atual, de até 6 meses. A partir desta terça-feira (25), equipes volantes do Consultório na Rua da Secretaria de Saúde vão vacinar a população em situação de rua e pessoas do sistema prisional da cidade.



Gestantes e puérperas podem se vacinar a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos. Por recomendação do Ministério da Saúde, esse público receberá a CoronaVac e por isso devem procurar a Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou a Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.



Serviço



Locais de vacinação



Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca



Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.



Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí



Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha



Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí