Publicado 22/05/2021 21:45

Rio - O Painel Rio Covid-19 informou que, até este sábado, 1.960.467 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no município. O número representa 29,1% da população carioca. Já o percentual de idosos com mais de 60 anos vacinados é de 97,4%, O número total de doses aplicadas é de 2.868.581 e o de pessoas que receberam a segunda dose é de 907.610.

Nesta semana, a Prefeitura do Rio espera vacinar pessoas com comorbidades, deficiência permanente ou que fazem parte dos grupos que trabalham diretamente em combate à covid-19 com até 35 anos.

Pessoas com doença renal crônica, com síndrome de Down podem ser vacinadas independente da idade. Gestantes e puérperas com comorbidades poderão ser vacinadas com a Pfizer ou com a CoronaVac, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Produção de novas doses

Neste sábado, duas novas remessas de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão . O insumo foi encaminhado às instalações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com a chegada do material, a Fiocruz vai poder retomar os trabalhos de produção no Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos, interrompidos desde quinta-feira (20) por falta de matéria-prima.

A previsão inicial era de que apenas um dos dois lotes chegaria neste sábado, mas a Fiocruz e o Ministério da Saúde conseguiram antecipar o outro carregamento que chegaria somente no dia 29 de maio. Em uma publicação nas redes sociais, a pasta afirmou que, segundo o Our World in Data, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial dos países com mais pessoas que receberam pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19.