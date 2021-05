O evento acontecerá das 10h às 13h, no Centro do Rio. Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 13:19

Rio - O 'Grupo Pela Vidda', associação que defende os direitos de pessoas portadoras de HIV, vai comemorar seus 32 anos com um evento beneficente para pessoas em situação de rua nesta segunda-feira, na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio. A comemoração, realizada das 10h às 13h, terá a distribuição de 200 kits de higiene, água mineral, máscaras de proteção, álcool em gel, prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST; HIV/Aids, Covid-19 e testagem rápida do HIV com amostra de fluido oral.

O evento tem o apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Subprefeitura do Centro e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que será responsável por ações e orientações dos equipamentos sociais da Prefeitura do Rio, cortes de cabelo e distribuição de 200 kits de lanches. Ao longo da comemoração serão postados diversos vídeos e imagens nas redes sociais do grupo com a hashtag #pelavidda32, para celebrar os 32 anos.

Publicidade

Seja um doador

O 'Grupo pela Vidda' é uma organização comunitária sem fins lucrativos, econômicos, partidários ou religiosos e se consolidou como uma entidade de defesa de políticas públicas e de direitos humanos no contexto do HIV e Aids. Por isso, a organização funciona através de doações e contribuições por meio de depósitos bancários. Para aqueles que desejam contribuir, confira as informações para doação abaixo:

Publicidade

- Conta Doação: Banco Bradesco / Agência: 0468 / C/C: 165.355-5

- CNPJ: 35798651/0001-53