Crime teria acontecido na Rua Silva Vale, em Tomás Coelho Reprodução / Google

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:25 | Atualizado 24/05/2021 16:47

Rio - A Polícia Civil está investigando a morte de uma adolescente de 15 anos identificada como Ana Carolina Sá Vieira. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido assassinada a pauladas em Tomás Coelho, Zona Norte do Rio, neste domingo (23). O principal suspeito do crime seria seu namorado de 25 anos, Alexsander de Oliveira Dionizio. Ele está desaparecido.

Segundo agentes, uma equipe do 3ºBPM (Méier) foi acionada para ir até a Rua Silva Vale após o relato de que uma jovem teria sido morta. Chegando lá, a polícia constatou o fato e encaminhou o caso para a Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital).

Ainda não há informações do que teria motivado o crime, nem a data e o local do enterro de Ana Carolina.