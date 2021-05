A vacina da Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca é produzida em parceria com a Friocuz no Brasil Tomaz Silva / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 10:30 | Atualizado 25/05/2021 12:09

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) voltou a produzir as vacinas contra a covid-19 nesta terça-feira (25) após receber a remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) do Ministério da Saúde. Os insumos, que vieram da China, são suficientes para a produção de cerca de 12 milhões de doses da Oxford/Astrazeneca. Os trabalhos nas linhas de produção do Instituto de Tecnologia em Imubiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) retomaram depois de serem interrompidos na última quinta-feira (20).

De acordo com a Fiocruz, com as novas remessas será possível assegurar a produção de vacinas até a terceira semana de junho e entregas semanalmente até 3 de julho. Ao todo, a Fundação já entregou ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS) 41,1 milhões de doses da vacina, o que corresponde a 45% das doses disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cinco milhões de doses serão produzidas em São Paulo

Cerca de 3 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) chegam nesta terça-feira à São Paulo para a produção local de mais 5 milhões de doses da CoronaVac. O imunizante será disponibilizado a partir de junho ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao PNI. Todo este processo dura, aproximadamente, de 15 a 20 dias.

Em abril, foram recebidos três mil litros de IFA. Em março, uma remessa de 8,2 mil litros de insumos, correspondente a cerca de 14 milhões de doses, chegou ao instituto. Outros 11 mil litros chegaram ao país em fevereiro. No final de 2020, o Butantan já havia recebido IFA que rendeu 3,8 milhões de vacinas.

