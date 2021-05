SuperVia Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 07:31 | Atualizado 26/05/2021 10:52

Rio - Passageiros enfrentaram atrasos e intervalos irregulares dos trens na manhã desta quarta-feira. De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos do ramal Japeri e Santa Cruz atrapalharam a operação do transporte. A circulação foi normalizada por volta das 10h22.

A concessionária ainda informou que haverá serviços de manutenção em cabos da rede aérea, no trecho entre as estações Paciência e Santa Cruz, das 10h às 15h.

Publicidade

Nas redes sociais, os usuários reclamam. "Todo dia tem furto de cabo em todos os ramais, vocês não têm manutenção preventiva, preditiva e corretiva, não tem segurança e nem planejamento", indignou-se um. "Ah, não!!! Isso é brincar com a vida do trabalhador em plena pandemia", lamentou outro. "Todo dia isso", comentou mais um.