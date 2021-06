Sede da Dcod, na Cidade da Polícia - Reprodução

Por MH

Publicado 03/06/2021 13:26 | Atualizado 03/06/2021 13:28

Rio - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) prenderam, nesta quarta-feira, os irmãos Leandro Nunes Teixeira e Leonardo Nunes Teixeira em flagrante por tráfico de drogas no município de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo o delegado Rodrigo Coelho, a dupla comprava cocaína em comunidades no Rio, misturando-a com fermento e remédios para aumentar a quantidade e, assim, revender a droga com mais lucro.

A prisão dos dois foi possível após levantamento realizado pelo setor de inteligência e monitoramento eletrônico da Dcod. Com a dupla foram, encontrados 69 pequenos sacos contendo cocaína. Leandro e Leonardo confessaram aos policias que vendiam as drogas para um usuário do bairro em que moram.

Os dois foram conduzidos à sede da especializada, na Cidade da Policia, onde a ocorrência foi registrada. Os irmãos, que responderão por tráfico, foram encaminhados para o sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.