Desabamento de prédio em Rio das Pedras deixou pai e filha mortos sob os escombros. - Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Desabamento de prédio em Rio das Pedras deixou pai e filha mortos sob os escombros.Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 03/06/2021 12:58 | Atualizado 03/06/2021 20:42

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, afirmaram que farão parceria para endurecer as fiscalizações contra construções irregulares em comunidades da cidade. A Prefeitura confirmou que o imóvel que desabou na comunidade de Rio das Pedras era irregular. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Habitação. No acidente, duas pessoas morreram.

fotogaleria



De acordo com Paes, em sua gestão, a milícia nunca o impediu de fazer o seu trabalho. "Nem milícia, nem traficante, nem delinquente se sobrepõe ao poder do estado", afirmou.



O prefeito também afirmou que, aos poucos, tem trabalhado para manter as moradias regulares, e que todos os dias se realizam demolições de casas irregulares.



"Não vamos tirar todas as casas de todos os lugares da cidade. O que se tem que fazer é olhar as que estão com mais risco, para tentar fazer melhorias habitacionais. Estamos trabalhando, basta ver o noticiário. Todo dia fazemos demolições de habitações irregulares", disse. De acordo com Paes, em sua gestão, a milícia nunca o impediu de fazer o seu trabalho. "Nem milícia, nem traficante, nem delinquente se sobrepõe ao poder do estado", afirmou.O prefeito também afirmou que, aos poucos, tem trabalhado para manter as moradias regulares, e que todos os dias se realizam demolições de casas irregulares."Não vamos tirar todas as casas de todos os lugares da cidade. O que se tem que fazer é olhar as que estão com mais risco, para tentar fazer melhorias habitacionais. Estamos trabalhando, basta ver o noticiário. Todo dia fazemos demolições de habitações irregulares", disse.

Publicidade

A Defesa Civil interditou seis imóveis na região. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação informou que é preciso aguardar a retirada de todos os escombros, pra depois avaliar se há necessidade de demolição desses seis prédios interditados. Por conta do desabamento, parte da comunidade de Rio das Pedras segue sem energia elétrica.



Prefeito e governador acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros no local.