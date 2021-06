Cartaz pede ajuda para identificar assassinados de candidato a vereador de São Gonçalo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 06:37 | Atualizado 09/06/2021 08:07

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (08), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do ex-candidato a vereador em São Gonçalo , Joelson Leonel Bravo do Nazaré, o Minigel, de 50 anos.

O político foi morto a tiros na porta de casa, no bairro do Porto Novo, em São Gonçalo, no fim da noite da última segunda-feira. De acordo com as primeiras informações, a vítima trafegava com seu veículo quando foi atacada pelos criminosos.



Joelson chegou a ser socorrido por parentes e vizinhos para o Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.



A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a principal linha a ser investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) é de latrocínio (roubo seguido de morte). Os criminosos teriam levado alguns pertences da vítima. Os agentes da especializada buscam câmeras de segurança e testemunhas que possam identificar a autoria do crime.

Além de ter sido candidato ao cargo do legislativo no município, Joelson trabalhava como taxista.

OUTRO CASO

A DHNSGI também tenta localizar o paradeiro de Marcus Vinícius Lemos Batista, acusado de matar a facadas a ex-companheira Ana Caroline , em São Gonçalo. Além de matar a mulher, ele esfaqueou a filha dela Emylle Vitória, de 5 anos, e os ex-sogros, José Ricardo Felício, de 65 anos, que é pastor, e Leda Felício, de 63 anos. A menina ainda está internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres.

De acordo com o delegado Mário Lamblet, da DH, o crime foi motivado por ciúmes.

Parentes e amigos se despendem nesta quarta-feira de Ane Caroline. O enterro acontece às 10h no Cemitério do Pacheco.



O Disque Denúncia recebe informações sobreo caso, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.