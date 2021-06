Número de procuradas chega a 31, um dos maiores desde que o serviço foi criado - Divulgação/Disque Denúncia

Rio - O número de mulheres procuradas pela Justiça cresce novamente no Rio de Janeiro. Os dados são do Portal dos Procurados que mostram que o número de foragidas no site chegou a 31, um dos maiores desde que o serviço foi criado.



“Com o passar do tempo, durante as buscas de alguns criminosos, observamos a presença de mulheres envolvidas com os mais diversos crimes. Daí, passamos a buscar com as autoridades mandados de prisão e informações sobre elas”, disse Zeca Borges, coordenador do Disque Denúncia.



Entre as procuradas estão mulheres acusadas de assassinato, roubo, tráfico e estelionato. A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, de 22 anos é uma das mais procuradas atuando como braço-direito do chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro, o criminoso Rabicó.