Em todo o estado, existem 814 centros de formação de condutores, que empregam cerca de 10 mil pessoasDivulgação/Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 13:43

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) prorrogou em seis meses o prazo do registro anual das autoescolas do estado do Rio de Janeiro. A data para o cadastro de atualização no departamento, que era 1º de junho, passou a ser 30 de novembro. A medida pretende ajudar o setor a se reequilibrar financeiramente.



Hoje, em todo o estado, existem 814 centros de formação de condutores, que empregam diretamente cerca de 10 mil pessoas. O cadastro anual é feito para que as empresas comprovem estar legalizadas e com as obrigações fiscais em dia. A lista das empresas regulares é publicada no site do departamento para orientação dos candidatos à habilitação.



"Recebemos um pedido do sindicato para estender esses prazos. As autoescolas tiveram muitas perdas econômicas por conta da pandemia, com quatro meses de paralisação completa das atividades, e só agora estão começando a se recuperar. Por isso, o Detran se propôs a ajudar e atender a solicitação", explicou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



O presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio, André Mello, esteve nesta quarta-feira (09) na sede do órgão, no Centro do Rio, em cerimônia de assinatura da portaria que estende os prazos para atualização do cadastro anual dessas instituições. "Apresentamos o pedido à presidência e, em dois meses, a medida está entrando em vigor. Isso ajudará bastante as autoescolas e toda a categoria", comemorou Mello.