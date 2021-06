Homem resgatado por PMs - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 09/06/2021 16:30 | Atualizado 09/06/2021 16:45

Rio - Um homem foi resgatado, na tarde desta quarta-feira, por policiais militares após ser agredido por criminosos no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, Zona Norte. Ele foi levado para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que não teve a identidade divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana foram chamados para resgatar o homem. Ao chegar na quadra da Rua Arapá, a equipe trocou tiros com traficantes, que deixaram a vítima amarrada.

O homem foi encontrado com diversas escoriações após fazer parte de uma sessão de tortura do "tribunal do tráfico". Os criminosos fugiram durante a troca de tiros. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).