Paes e Aquiles no ato de filiação ao PSD, que aconteceu na noite dessa sexta-feira (18)Andréa Reys (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 19/06/2021 18:17

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) criou uma nova pasta, a Secretaria Especial de Integração Metropolitana, cujas atribuições serão definidas num prazo de 30 dias. Mas a escolha do titular já foi feita. Quem assume é um jovem político do interior, mais precisamente de Cabo Frio, na Região dos Lagos, Aquiles Barreto (PSD), que até sexta-feira (18) era o secretário de Governo do município administrado pelo PDT de José Bonifácio.



O novo secretário, inclusive, deixou o PT e se filiou, nesta sexta-feira (18), ao Partido Social Democrático, cuja executiva estadual é presidida por Paes.



O interesse do prefeito do Rio em colocar Aquiles em sua equipe de governo não é de agora.



Em 2018, numa entrevista com o então candidato a governador, Eduardo Paes em São Pedro da Aldeia, ele comentou, em off, que se fosse eleito levaria Aquiles para ser seu secretário. "Esse garoto é fera", disparou Paes, naquela ocasião. Eduardo revelou que ficava impressionado com a habilidade política, a capacidade organizacional e o carisma que Aquiles tinha. Eis que o destino, e os eleitores, preferiram Witzel naquela eleição.



Voltando para 2021, por telefone, Eduardo Paes reafirmou o porquê da escolha do cabo-friense para a equipe.



"O Aquiles foi uma das boas coisas que tive na minha campanha de 2018. É um cara qualificado, preparado, leal, jovem, de espírito público. Eu estava de olho nele há muito tempo. A gente poder construir um projeto político para o Estado, estimular lideranças estaduais como o Aquiles é super importante. Essa é a razão de eu ter convidado ele para vir pra cá. Ele não larga o coração de Cabo Frio, mas vai ajudar a gente aqui no Rio", destacou o prefeito do Rio de Janeiro.

Prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) disse que é "um empréstimo de jogador", mas lembrou que quer a devolução em breve Renata Cristiane

Já o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) tratou com bom humor a “roubada de secretário”: “Eduardo me ligou pedindo o passe do jogador, mas ele tem que vir aqui assinar o termo de compromisso. Inclusive tem um recibo com o prazo do empréstimo do artilheiro, porque nós vamos querer ele de volta”, disse o prefeito, brincando.

O novo secretário de Eduardo comentou qual será seu papel e a expectativa diante dessa nova missão no governo do Rio: “Eu sempre deixei bem claro meu carinho por Eduardo Paes e Lula. Acho que Eduardo vem desenvolvendo um papel muito interessante na prefeitura Rio. Ele já tinha feito alguns convites. Num primeiro momento eu achava que tinha que colaborar mais com Zé. Mas ele conseguiu montar sua equipe. Agora sigo para colaborar na construção de um projeto nacional junto com Eduardo. É um até breve para Cabo Frio”, disse Aquiles.



Aquiles Barreto não é nenhum novato. Filho de ex-militantes, foi criado desde cedo no meio político. Aos 35 anos, já foi vereador duas vezes, inclusive presidiu o legislativo numa dessas ocasiões, já foi candidato a deputado estadual e também prefeito interino de Cabo Frio.