Morro do Urubu é alvo de operação policial - Reprodução Internet

Morro do Urubu é alvo de operação policialReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:57

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuaram na Comunidade do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira. A ação teve como objetivo reprimir atividade criminosas na região, além de retirar barricadas colocadas nas entradas da comunidade por traficantes. Não houve registro de prisão ou apreensão.