Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de JaneiroDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:26 | Atualizado 21/06/2021 14:34

Rio - Uma mulher foi baleada, na madrugada desta segunda-feira, ao tentar fugir de um assalto, na Covanca, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a ocorrência do 7º BPM (São Gonçalo) a vítima foi atingida nas nádegas. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, atendida e liberada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram à unidade de saúde para verificar a informação de uma pessoa ferida por arma de fogo. No local, os policiais foram informados que dois homens tentaram abordar a vítima enquanto ela abria o portão de casa. A mulher se assustou com os criminosos, correu e foi baleada. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).