Carlos Ferrão, Ygor Lioi e Nilcemar Nogueira vão promover o pré-vestibular social Dona Zica - Foto: Divulgação

Por Raphael Perucci

Publicado 21/06/2021 18:45

Candidatos que vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no mês de novembro terão uma grande oportunidade para se preparar melhor. Fruto de uma parceria entre o Museu do Samba, na Mangueira, e o projeto EducaSamba, o pré-vestibular social Dona Zica vai oferecer aulas presenciais e a distância durante quatro meses, gratuitamente. As inscrições para as 80 vagas estarão abertas a partir do dia 26 de junho.



O projeto, que tem a atriz Fernanda Montenegro como madrinha, contará com aulas de história do samba, sob a curadoria do historiador e escritor Luiz Antonio Simas, além das disciplinas tradicionais. O nome escolhido homenageia Dona Zica (1913-2003), baluarte da Estação Primeira de Mangueira e viúva do compositor Cartola (1908-1980).



O edital e formulário de inscrição estarão disponíveis, a partir do dia 26, nas redes sociais facebook.com/museu.do.samba e @museudosamba, com informações detalhadas sobre o processo seletivo, incluindo requisitos e documentos necessários para a inscrição.



A seleção será feita após análise de documentos e entrevistas. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 2 de agosto, através das redes sociais do Museu do Samba e do pré-vestibular Dona Zica. Ministradas por voluntários, as aulas, que terão início no 9 de agosto, vão acontecer de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30, na sede do Museu do Samba.

Requisitos



Para disputar uma das vagas, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio, estar no último ano, ou concluir o Ensino Médio até o final de 2021. Se menor de 18 anos, o interessado deverá se apresentar para a entrevista com o responsável. Além disso, a organização vai priorizar candidatos que comprovadamente não tenham condições de pagar um curso particular, tendo como critério o valor máximo de renda familiar mensal total estabelecido para inscrição no CADúnico.



Os organizadores irão escolher, ainda, a partir de hoje, 12 monitores para compor a equipe responsável pelas disciplinas. O edital está nas redes do Museu do Samba.

Carlos Ferrão, Nilcemar Nogueira e Ygor Lioi posam diante da escultura de Cartola, na sede do Museu do Samba, onde irão acontecer as aulas do pré-vestibular social Dona Zica Foto: Divulgação

Para Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba, esta "é mais uma oportunidade de cumprir nossa missão e realizar mais um sonho, o de abrir portas para que jovens da favela possam se tornar agentes transformadores de suas próprias vidas".



Carlos Ferrão, também responsável pelo projeto, faz coro. "Tudo só foi possível porque somos apaixonados pelo samba e pela educação. Vamos trabalhar muito para proporcionar oportunidades de estudo e de emprego aos jovens das favelas", diz.



Já o professor Ygor Lioi, que completa o time que está à frente do EducaSamba, destaca que o projeto vai oferecer, ainda, aulas para interessados em trabalhar na correção da redação do Enem. "É uma ação organizada da sociedade civil disponibilizando mecanismos que facilitem a mobilidade social, levando cidadania através de cursos profissionalizantes e da possibilidade de um estudo de qualidade que facilite o acesso à universidade pública. Queremos, também, ser a ponte entre quem emprega e quem está se formando", analisa.



Os professores Caio Sérgio e Laís Vianna farão a coordenação pedagógica. Já o acompanhamento dos alunos será conduzido pela assistente social Daiane Jobert.