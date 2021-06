Armas de airsoft eram usadas por Gabriel para ameaçar a própria esposa - Divulgação

Rio - Um homem foi preso em flagrante por manter a mulher em cárcere privado, nesta-segunda-feira, em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), que respondeu a ocorrência após denúncia da vítima, Gabriel Ribeiro Malta Fernandes, de 21 anos, usava réplicas de um fuzil e de uma pistola para ameaçar a então companheira.

A vítima, segundo agentes da 21ª DP, é casada com o acusado e sofria abusos e agressões há pelo menos cinco anos. Durante a denúncia, ela explicou que tinha sua vida controlada por Gabriel, que a obrigava a passar todas as suas senhas do celular, aplicativos, e-mails e conta bancária.

O acusado também impedia que ela tivesse contatos com amigos. As armas usadas pelo homem para ameaçar a esposa são usadas no airsoft. Além delas, ele também já teria ameaçado a mulher com uma faca.