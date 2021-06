MORRO DO URUBU ( 2 ) EM PILARES



A IMPRUDÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR MAIS UMA VEZ SE MOSTRANDO SER INCAPAZ DE AGIR NAS COMUNIDADES DO RIO !



ISSO FOI HOJE NO MORRO DO URUBU! DOIS MORADORES BALEADOS, ATÉ QUANDO?!!



CRIANÇAS E IDOSOS NA RUA, ATÉ QUANDO?!



FAVELA E LUGAR DE PAZ pic.twitter.com/DGS9hS1PQE