Motorista é preso ao transportar mais de 400 kg de maconha no Sul do estadoDivulgação / Polícia Rodoviária Federal

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:03

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava mais de 400 kg de maconha na caçamba de uma caminhonete, na manhã desta terça-feira, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí, no Sul do estado do Rio. O motorista, de 32 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso e conduzido para a delegacia da Polícia Federal (PF) de Volta Redonda. Os agentes também apreenderam 404,4 kg da droga.



De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando um carro tentou fazer uma manobra para fugir da abordagem policial. Com isso, os policiais abordaram o motorista e pediram para que ele saltasse do veículo. Os policiais relataram que ao desembarcar, o homem apresentou nervosismo, e na entrevista, entrou em contradição por diversas vezes. Após as buscas no carro, foram encontrados vários fardos de droga na caçamba da caminhonete.

A polícia informou que segue trabalhando no combate ao tráfico de drogas nas estradas e rodovias federais, com o objetivo de garantir a segurança pública.