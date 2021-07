Polícia Civil diz que quarteto participou de um ataque a uma agência bancária na cidade de Rio das Flores, na última segunda-feira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:37

Mendes - A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (6), na cidade de Mendes, interior do Rio, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos de agencias bancárias. Investigações apontam que o grupo age no interior do estado e em Minas Gerais e planejava um ataque simultâneo para essa semana.

A prisão foi feita por policiais da 97ª DP (Mendes) com o apoio da Polícia Militar.

A polícia descobriu um plano de ataque, que deveria acontecer ao mesmo tempo em pelo menos cinco agências bancárias em Mendes. A ação criminosa estava marcada para a madrugada desta quinta-feira (8).

"A intenção dos criminosos era a de promover um ataque às forças policiais, enquanto outros faziam a explosão dos caixas eletrônicos das agências bancárias do município", revelou a polícia.

Segundo a Polícia Civil, os presos eram responsáveis por mapear os locais até a chegada dos membros da quadrilha que trariam explosivos.

A polícia acredita que esta mesma quadrilha foi responsável pelo ataque a uma agência bancária na cidade de Rio das Flores, também no interior do Rio, na última segunda-feira. De acordo com investigações, o bando fugiu levando cerca de R$ 300 mil.

A quadrilha, segundo a polícia, também foi a responsável por um assalto a banco em Pirapetinga, em Minas Gerais, em junho deste ano.