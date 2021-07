Criminosos foram identificados pelo batalhão de polícia de Petrópolis - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:35 | Atualizado 07/07/2021 11:04

Rio - Policiais da 26ºBPM (Petrópolis) prenderam uma quadrilha especializada em roubo à joalherias e residências na Região Serrana do Rio. Os criminosos foram capturados durante uma abordagem a um veículo, modelo Creta, na manhã desta quarta-feira, com uma placa clonada. O carro foi identificado pela equipe que realizou a ação com base em Dados de Inteligência da unidade. O automóvel estaria envolvido em diversos roubos.

Segundo a polícia, os criminosos fugiram após a ordem de parada. Houve troca de tiros, mas o bando foi capturado na Rua Indaiá. Três criminosos foram feridos e socorridos ao hospital local. Três homens foram presos, Nerverton Alexandre Silva de Castro, conhecido como modelo com mandado de prisão por roubo majorado. O segundo preso é Lucas Henrique Souza da Silva e o terceiro não foi identificado.

Com os criminosos a polícia encontrou duas pistolas glock, calibre 9MM, com numeração raspada e uma pistola CZ calibre 40.



A ocorrência foi conduzida para a 105ªDP (Petrópolis).