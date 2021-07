Cedae fará reparos na rede de água de Engenho Novo nesta quarta-feira. - Foto: Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:55 | Atualizado 07/07/2021 10:06

Rio - A Cedae irá realizar nesta quarta-feira um reparo na rede de água na esquina das ruas Souza Barros e Propícia, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. O serviço começou às 08h30 e deve ser concluído até as 17h de sexta-feira. Até a conclusão da manutenção, o abastecimento ficará reduzido nos bairros do Engenho Novo, Jacarezinho, Riachuelo e Rocha.



O fornecimento de água será retomado após o término do serviço, mas em algumas áreas, como ruas localizadas em elevações, pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo.



A companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.