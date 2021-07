Rafael Torres Nascimento era conhecido pela agressividade. Ele estava foragido da justiça por dois homicídios - Reprodução

Rafael Torres Nascimento era conhecido pela agressividade. Ele estava foragido da justiça por dois homicídiosReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:39 | Atualizado 07/07/2021 14:50

Rio - Um miliciano foi preso na manhã desta quarta-feira (7) em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Rafael Torres Nascimento era considerado foragido da Justiça do Rio por dois homicídios.

A prisão foi feita pela força-tarefa da Polícia Civil, montada para desestabilizar os braços financeiros da milícia. Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (Polinter) estiveram em uma comunidade de Itaboraí e localizaram o foragido.

De acordo com as investigações, Rafael foi identificado como um dos autores de dois homicídios em 2018, no bairro Visconde de Itaboraí, em Itaboraí.

Testemunhas relataram que três milicianos abordaram as vítimas e as colocaram no porta malas de um carro roubado. As duas pessoas estavam voltando de uma festa. Os corpos foram encontrados no dia seguinte, com várias marcas de tiro.

"Um dos autores foi identificado como Rafael, miliciano local, conhecido pela sua agressividade excessiva. O criminoso andava sempre portando uma pistola calibre 45, que havia recebido dos chefes da milícia local. Sua função era fazer a segurança dos integrantes da milícia responsáveis pela cobrança da chamada 'taxa de segurança', que era exigida de moradores e de comerciantes locais. As testemunhas, inclusive, relataram que o motivo da morte teria sido que uma das vítimas não concordava com essas cobranças e se negava a pagá-las", relatou a Polícia Civil.

O miliciano estava foragido desde o início do ano, quando teve sua prisão preventiva decretada.