Homens foram encontrados na Rua Argélia - Google Street View

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 09:33 | Atualizado 07/07/2021 09:34

Rio - Dois homens morreram durante uma troca de tiros com agentes do 7ºBPM (São Gonçalo), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite desta terça-feira. Segundo relatos, os suspeitos fariam parte do tráfico de drogas da região. A PM informou que o confronto teve início quando os criminosos atacaram uma equipe que fazia patrulhamento no bairro Boa Vista, próximo ao Morro do Abacatão.

Após a troca de tiros, os agentes realizaram um cerco tático na Rua Argélia e localizaram dois suspeitos feridos. Com eles, os policiais encontraram duas pistolas, drogas e rádio transmissor. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiram aos ferimentos. Ocorrência encaminhada para a 73ªDP.