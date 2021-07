Angra dos Reis: traficantes adotam práticas de milicianos - Reprodução / Internet

Angra dos Reis: traficantes adotam práticas de milicianosReprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 10:13 | Atualizado 11/07/2021 13:16

Rio - O município de Angra dos Reis, na Costa Verde, recebeu neste sábado duas novas estruturas de segurança pública. A inauguração da projeção da 166ª DP (Angra dos Reis) na Ilha Grande e da nova sede da 1ª Companhia do 33º BPM, na comunidade do morro da Caixa D'água, foi feita pelo governador Cláudio Castro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a base da 166ª DP na Ilha Grande servirá para atender a população e também turistas. A unidade conta agora com o SCO (Sistema de Controle Operacional) que vai auxiliar no registro de flagrantes, principalmente em casos de violência doméstica e familiar.



Já a unidade da Polícia Militar, no Morro da Caixa D'Água, segundo o governo do Estado, está na área central do município e permite ao patrulhamento prosseguir atendendo a população. O imóvel que abriga as instalações da 1ª Cia do 33ºBPM foi cedido pela Prefeitura de Angra dos Reis. O Comando de Operações Especiais (COE) e o 33ºBPM desenvolveram operacionalmente o processo de estabilização territorial para ocupação definitiva.



"Não é uma política baseada na guerra, é um política que faz as intervenções quando necessárias, faz de forma planejada, de forma a garantir a segurança da população e dos nossos policiais. É muito legal quando se tem um prefeito que tem a competência de saber pedir o que a cidade precisa. Os investimentos virão. Só através da parceria é que conseguimos efetivar essa política", disse o governador.



O prefeito Fernando Jordão comentou a inauguração dos postos no município: "Ontem agradeci ao governador a presença do governo do Estado. Tenho certeza que outras parcerias vão evoluir com o trabalho que o senhor está fazendo para todo o interior do Estado do Rio de Janeiro", afirmou o prefeito.