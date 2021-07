Criminosos tentaram explodir cofre do posto de gasolina - PMERJ

Publicado 12/07/2021 08:27 | Atualizado 12/07/2021 14:41

Rio - Criminosos explodiram o cofre de um posto de gasolina, na manhã desta segunda-feira, na Rua Paula Lemos, bairro Mutua, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos, três criminosos teriam chegado ao local em um veículo Peugeot na cor preta. O caso aconteceu por volta de 4h. De acordo com o RJTV, da TV Globo, um dos explosivos utilizados pelos criminosos falhou e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da (Core) da Polícia Civil foram acionados para tentar desarmar o artefato. Não houve feridos.

O frentista, que estava em horário de trabalho, relatou à polícia que foi rendido pelos assaltantes e obrigado a levar eles até o cofre do posto. Os homens armados colocaram dois explosivos no cofre, um chegou a explodir, causando estragos nos banheiros e na cozinha do estabelecimento, mas o outro falhou.

Após a explosão, os criminosos conseguiram fugir do local em direção ao bairro Mutuapira, sem roubar nenhum dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Esquadrão Antibombas da Core esteve no local para verificar os resquícios dos explosivos e desativá-los. A equipe coletou as sobras do artefato, que serão encaminhadas para perícia.

Segundo a PM, o 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionado para verificar ocorrência na região e ao chegar no local, a equipe policial constatou danos em um estabelecimento comercial. O local foi isolado para perícia e para o trabalho dos policiais. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).