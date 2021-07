Igreja de Santo Antônio, em Nova Friburgo, atingida pelo deslizamento provocado pela chuva em 2011 - Divulgação

Igreja de Santo Antônio, em Nova Friburgo, atingida pelo deslizamento provocado pela chuva em 2011Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:03 | Atualizado 23/07/2021 12:01

Rio - A Região Serrana do Rio vai receber a construção de mais de mil unidades habitacionais para vítimas da tragédia de 2011. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, durante uma reunião com representantes das famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos na região. As unidades serão construídas em Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto.

"Renovamos nosso compromisso com as famílias no início do ano, durante o Governo Presente. Além disso, na região, estamos trabalhando também nas obras de contenção de encostas. Iremos lançar, em até dois meses, o maior programa habitacional da história do estado do Rio", disse o governador Cláudio Castro.

No encontro, a comissão apresentou demandas como a construção de moradias e a ampliação do aluguel social para a população acometida pela catástrofe.

Publicidade

O secretário informou que serão construídas 1.088 unidades habitacionais, financiadas pelo Governo do Estado. Ao todo, serão 500 apartamentos em Teresópolis, 340 em Petrópolis, 128 em Sumidouro e 120 em São José do Vale do Rio Preto, totalizando um investimento de quase R$ 350 milhões.

"Iremos lançar em até dois meses o maior programa habitacional da história do estado do Rio, que consiste na construção de milhares de moradias para a população de baixa renda. Entre as prioridades da iniciativa, está justamente atender as demandas da tragédia da Região Serrana", afirmou Max.