Praia do Arpoador, em Ipanema - Robson Moreira / Agência O Dia

Publicado 23/07/2021 11:04

fotogaleria Rio - O fim de semana no Rio de Janeiro será com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, as temperaturas ficarão estáveis na cidade, com a máxima de 31ºC e a mínima de 12ºC.

Segundo informações do Climatempo, o sábado e domingo terão sol o dia todo sem nuvens no céu. A noite o tempo ficará aberto ainda sem nuvens.

Nesta sexta-feira, o município do Rio amanheceu com névoa devido à atuação de um sistema de alta pressão. Não há previsão de chuva para o longo do dia e os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 27°C.

Apesar da névoa, o céu logo se abriu e alguns cariocas aproveitaram para pegar um solzinho que apareceu entre nuvens na Praia do Arpoador, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

O Climatempo informou que a passagem de uma nova frente fria vai deixar o tempo instável no estado do Rio de Janeiro na próxima semana. O tempo firme se mantêm até a terça-feira entre a Costa Verde, o litoral sul do estado e o Médio Paraíba. A chuva retorna nestas áreas já no começo de quarta-feira (28).



Na capital, o tempo firme se mantêm até quinta-feira (29), o sol predomina e as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC. As condições de chuva aumentam na capital e na Região dos Lagos a partir da sexta-feira (30). A expectativa é de chuva expressiva nestas áreas.